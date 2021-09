Letzte Bauphase ab Freitag: B10 wird vorübergehend einstreifig in Richtung Karlsruhe und Wörth

Anlässlich der Fahrbahndeckenerneuerung auf der B10 werden zwischen Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe-Knielingen ab Freitag, den 3. September, die letzten Bauphasen eingeleitet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor. So wird unter anderem die Verkehrsführung in Richtung Wörth und Karlsruhe einstreifig angelegt und die Zufahrt der B36 von der Starckstraße in Richtung Karlsruhe gesperrt. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte September 2021 andauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Die Arbeiten stehen nun vor dem Abschluss.

Ab Freitag, 3. September 2021, ab 6 Uhr, bis Montag 6. September, 6 Uhr Einrichtung einer einstreifigen Verkehrsführung auf der B 10 in Richtung Wörth und Karlsruhe. Die Vorbereitungen laufen aktuell und werden tagsüber zwischen 9 und 15 Uhr eingerichtet. Zusätzliche wird die Zufahrt der B 36 von der Starckstraße Richtung Karlsruhe gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über den Rheinhafen zur B 36 und weiter auf die B 10. Die Zufahrt zum Westbahnhof wird in Fahrtrichtung Karlsruhe über die Abfahrt am Kühlen Krug umgeleitet. Dienstag, 7. September 2021, 9 Uhr, bis Samstag, 11. September Der Verkehr in Richtung Osten wird zwischen der Anschlussstelle 8 (Abfahrt zum Rheinhafen) und der Zufahrt von der B 36 (Starckstraße) in Richtung Wörth einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Zeitgleich erfolgen Arbeiten in der Unterführung am Kühlen Krug mit einstreifiger Verkehrsführung in Fahrtrichtung Wörth. Montag, 13. September 2021, 9 Uhr, bis Donnerstag, 16. September 2021 Sanierung der Unterführung am Kühlen Krug in Fahrtrichtung Ost. Hierfür wird ebenfalls eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet. Das Regierungspräsidium weist darauf hin, dass die Arbeiten witterungsbedingt sind und sich die genannten Termine gegebenenfalls verschieben können.

