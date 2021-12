Leichenfund in Neureut: Vermisster Mann aus Karlsruhe wird tot aufgefunden

Wie die Polizei Karlsruhe bekannt gibt, wurde am gestrigen Sonntag in einem Waldgebiet in Neureut im Bereich Gewann Kuhbacher Brücke eine Leiche gefunden.

Bei dem leblosen Körper handelt es sich um einen 58 Jahre alten Mann der seit dem 7. Dezember vermisst wurde. "Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Unfallgeschehen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

