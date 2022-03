KVV reagiert auf laute Kritik in und um Karlsruhe: Ab Mai kommt die Fahrkarte zum selbst ausfüllen

In Karlsruhe und Umgebung schlug die Abschaffung der Entwerter in den Straßenbahnen hohe Wellen. Das Tickets nun nicht mehr selbst entwertet würden können, stieß bei vielen Kunden auf Unverständnis. Der Karlsruher Verkehrsverbund reagiert nun und führt Tickets zum selber entwerten wieder ein. Der Fahrgast muss dabei selbst zum Stift greifen.

Nachdem der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) angekündigt hatte, die Stempelautomaten aus den Bahnen im Verbundgebiet abzuschaffen, war die Kritik am KVV groß. Gerade Senioren und Menschen ohne Smartphone fühlten sich alleine und im Stich gelassen. Der Wunsch nach einer Fahrkarte zum selbst entwerten war und ist groß. Die ab Kauf gültigen Fahrkarten waren für viele Menschen keine bevorzugte Variante.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung kamen am Freitag zusammen

Der Kritik nahm man sich beim KVV wohl an. Am Freitag ab 16 Uhr kamen Geschäftsführung und Aufsichtsrat in einer Sitzung zusammen, um über neue Anpassungen im Fahrkartensortiment zu diskutieren. Die Ergebnisse wurden im Anschluss auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Christoph Schnaudigel, Landrat vom Landratsamt Karlsruhe Bild: Thomas Riedel

"Es war eine sehr gute und konstruktive Sitzung", sagt Karlsruhes Landrat Christoph Schnaudigel, der die Sitzung leitete und damit den corona-positiven Oberbürgermeister Frank Mentrup vertrat. "Wir wollen den digitalen Weg weitergehen, wollen aber auch denen ein Angebot machen die weiter auf nicht-digitale Lösungen setzten und das zeigen die Ergebnisse unserer Sitzung", so der Landrat weiter.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Diskussion um KVV-Stempelkarte im Karlsruher Gemeinderat: "90 Prozent der Vorwürfe stimmen so nicht"

KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon ergänzt: "Ich bin sehr froh das der Aufsichtsrat unseren Vorschlägen gefolgt ist und wir in den letzten Wochen einen interessanten Austausch mit vielen Vertretern und Interessenverbänden hatten." Auch Pischon sei der Meinung man habe eine gute Lösung gefunden.

Im Mai kommt der Papierfahrschein zum selbst ausfüllen

Insgesamt präsentiert der KVV auf der Pressekonferenz am Freitagabend vier Ergebnisse. Unter anderem soll ab Mai eine Papierfahrkarte zum selbstentwerten eingeführt werden. Auf dieser - einer DB-Fahrkarte sehr ähnlichen Karte - soll der Fahrgast dann selbstständig die Starthaltestelle und das Datum Kugelschreiber eintragen. Sollte das Ticket erst in der Bahn oder mit einem Bleistift ausgefüllt werden, wäre es ungültig. Das neue Papierticket soll es für eine bis sieben Waben für Kinder und Erwachsene geben.

So soll das neue Ticket des KVV aussehen. Der Fahrgast muss vor Fahrtantritt die Starthaltestelle und das Datum selbst eintragen. Bild: Krauth/KVV

Das Ticket kann in 5-er Blöcken bestellt oder in den KVV-Kundenzentren erworben werden. "Es ist ein niedrigschwelliges Angebot und macht die Karte in der Handhabung sehr einfach", meint Pischon. Sollte das Ticket bestellt werden, wird es per Post an den Kunden geliefert. Der Kunde übernimmt auch das Porto.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Nach Kritik an neuem System: KVV bespricht Alternativen zu digitalen Fahrkarten

Die Einführung der Papierkarte bedeutet auch: Die Stempelautomaten werden nicht wieder eingeführt beziehungsweise ihre Abschaffung wird weiter verfolgt. "Die Rückkehr zu den Entwertern ist nicht möglich, da der Aufsichtsrat diese Maßnahme schon einmal beschlossen hatte und viele Verträge bereits auf dieser Basis geschlossen wurden. Ich denke die neue Möglichkeit der Selbstentwertung ist eine sinnvolle Alternative für einen überschaubaren Kreis von Nutzern", erklärt Landrat Schnaudigel.

Kundeninitiative schon im Vorfeld mit Kritk am neuen Modell

Kritik an dieser Maßnahme gab es schon im Vorfeld der Aufsichtsratsitzung von der Kundeninitiative KVV. In einem Schreiben an die KVV heißt es: "Diese Variante wirft den KVV weit in die Vergangenheit zurück, ist aber die einzige Variante, die etwas Flexibilität zurückbringen würde. Es ist aber unglaublich, so etwas einzuführen, solange eine funktionierende Struktur für Stempelkarten mit minimalen Kosten weiterbetrieben werden kann."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Kritik-Welle in und um Karlsruhe ebbt nicht ab: Reformiert sich der KVV so ins Abseits?

Weiter heißt es: "Ein Hauptargument zur Abschaffung der Stempelkarten war, dass bei Kontrollen zu viele Diskussionen wegen 'vergessener' Abstempelung verhindert werden sollten. Selbst ausgefüllte Stempelangaben werden sicher zu noch mehr Diskussionen führen, z.B. bei unleserlichen oder korrigierten Einträgen oder bei bewusstem Missbrauch zum Beispiel durch Abänderungen des Datums."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Verklebte Schienen in Karlsruhe: Schaden noch immer unklar

Neben der neuen Papierfahrkarten wurde drei weitere Maßnahmen beschlossen. Diese gibt es hier in der Übersicht: