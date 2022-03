Am Donnerstagabend kam es in der Karlsruher Rheinstraße zu einer Kollision eines Autofahrers mit einem Polizeiwagen. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

"Nach eigenen Angaben des 22-Jährigen Unfallfahrers war er kurzzeitig abgelenkt und nahm das stehende Polizeiauto zu spät wahr. In der Folge konnte er sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.