Seit mindestens 2.500 Jahren spricht man von einer "Kunst des Krieges". Dass aber nur die wenigsten Künstler in der Kriegsführung eine Kunst, sondern lediglich Leid sehen, zeigt sich in vielen dem Krieg gewidmeten Werken. Auch der Ukrainekrieg bringt solche Werke hervor - und er nötigte viele Künstler, ihr Zuhause und ihr Schaffen zu verlassen. Damit sie in Karlsruhe zumindest vorübergehend eine Heimat finden können, bietet das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mehreren ukrainischen Künstlern eine Bleibe und ein Stipendium.

Viele ukrainische Künstler standen inmitten ihres kreativen Schaffens, als der Krieg ausbrach. Nun mussten sie, genau wie der allergrößte Teil der ukrainischen Bevölkerung entweder überhastet fliehen oder sich dem Kampf gegen die russischen Truppen anschließen. Einige der flüchtenden Künstlerinnen fanden sich dabei in Karlsruhe wieder, etwa die Medien-, Video- und Virtual-Reality-Künstlerin Anna Manankina.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Von Sommer bis Frühherbst: Schlosslichtspiele Karlsruhe widmen sich "music4life"

"Zwei Tage vor Ausbruch des Krieges sollte ich eigentlich in Mariupol eine VR-Installation vorstellen und einen Workshop geben", sagt Manankina. "Aber ich hatte schon dort ein sehr ungutes Gefühl und viele meiner Freunde rieten mir, es lieber bleiben zu lassen und in Kiew bleiben. Ich bin recht froh, dass ich darauf gehört habe, denn glücklicherweise konnte ich vier Tage nach Kriegsausbruch mit einem Evakuierungszug nach Prag fliehen."

Ein Stipendium für ukrainische Künstler

Über private Kontakte sei sie dabei am 17. April nach Karlsruhe gelangt, dort wurde ihr recht schnell durch das ZKM bei ihrem Leben und Arbeiten geholfen. "Sie ist eine von fünf ukrainischen Künstlern, die von uns mit einem Stipendium unterstützt werden", sagt Philipp Ziegler, Kurator am ZKM. "Damit wollen wir Kulturschaffenden aus der Ukraine eine sichere Lebens- und Arbeitssituation bieten, auf das sie ihr Schaffen in der Fächerstadt fortsetzen können."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Karlsruhe ist eine Aufnahmestadt": Aber wie werden die ukrainischen Geflüchteten integriert, Herr Lenz?

Dabei stehe das ZKM in engem Austausch mit der Hilfsorganisation "Artist at Risk", die es sich zur Aufgabe gemacht habe, verfolgten, bedrohten und geflüchteten Künstlern Asyl und eine für ihre Kreativarbeit günstige Umgebung zu schaffen." Ein Angebot, das Manankina sehr dankend angenommen habe. "Bereits jetzt habe ich in dieser schönen Stadt meine Recherche für ein Werk über den Krieg begonnen."

ZKM sorgt selbstständig für Wohnraum

Natürlich sei für da Arbeiten das Wohnen vorausgesetzt - doch auch da habe das ZKM bereits alles Nötige in die Wege geleitet. "Wir berufen uns dabei nicht auf die Flüchtlingshilfe Karlsruhe, die sind belastet genug, sondern nutzen eigene Netzwerke", sagt Ziegler. "Beispielsweise, besitzen wir ein Atelier in der Waldstadt, dass wir Geflüchteten zur Verfügung stellen oder erhalten selbst Angebote von hilfsbereiten Vermietern."

Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bild: Carsten Kitter

Laut Oberbürgermeister Frank Mentrup ist dabei auch jede Hilfe nötig und Willkommen. "Derzeit residieren 3.024 erfasste Flüchtlinge aus der Ukraine in Karlsruhe", sagt er. "Und noch immer kommen täglich 30 bis 40 Personen dazu. Wir müssen, um eine Hallensituation zu vermeiden, also vorbereitet sein. Momentan haben wir elf bis zwölf Unterkünfte vorbereitet, etwa die obere Etage der alten Feuerwache in der Ritterstraße."

Auch Flüchtlinge aus Russland sind willkommen

Konzepte wie diese stehen hierbei nicht nur Flüchtenden aus der Ukraine offen. Auch dissidentische Künstler, Systemkritiker und Oppositionelle aus Russland seien bereits in Karlsruhe angekommen. "Ein Künstler unseres Stipendiatenprogramms kommt beispielsweise aus Moskau und beteiligt sich rege am Diskurs und Dialog mit seinen ukrainischen Kollegen", so Ziegler.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Ich kann nicht mit ansehen, was Putin anrichtet": So scharf verurteilen russischstämmige Karlsruher den Ukraine-Krieg

Auch der Oberbürgermeister sieht in diesem Austausch einen wichtigen Schritt im Versöhnungsprozess: "Nur durch persönlichen Austausch zwischen russischen und ukrainischen Staatsbürger, nur durch Freundschaften, Kontakt und Dialog kann die Propaganda des Putin-Regimes konterkariert werden. Wie die Kunst selbst kann das Zusammenbringen von russischen und ukrainischen Bürgern therapierend wirken."