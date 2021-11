KSC contra HSV im Liveticker: ka-news.de berichtet live vom Top-Spiel der 2. Bundesliga

Erst der grandiose Pokal-Erfolg in Leverkusen, dann die erschreckende erste Halbzeit gegen Paderborn – beim KSC wissen die Fans aktuell vor den Spielen nie so richtig, was sie geboten bekommen. Umso interessanter dürfte das Top-Spiel gegen Dauer-Aufstiegskandidat HSV sein, hier könnt ihr im Liveticker mitlesen.

Flutlicht, ein volles Haus und ein großer Name als Gegner. Der Samstagabend bietet für KSC-Fans einen wahren Fußball-Leckerbissen. Der ehemalige Bundesliga-Dino, der Hamburger SV, stellt sich in der Fächerstadt vor. ka-news.de begleitet das Spiel erstmals mit einem Liveticker. Liveticker startet 19.30 Uhr Um 20.30 Uhr empfängt der Karlsruher SC den Hamburger SV im BBBank-Wildpark. ka-news.de begleitet die Partie im Liveticker ab 19.30 Uhr.

