Klima-Streik in Karlsruhe: 500 Teilnehmer laufen bei Fridays for Future Demo mit

Am heutigen Freitag, den 22. Oktober, fand erneut ein Klimastreik von Fridays for Future in Karlsruhe statt. Nach einer Kundgebung auf dem Marktplatz zogen die rund 500 Demonstranten am Vormittag durch die Karlsruher Innenstadt, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Nach Angaben der "FFF-Karlsruhe" wurde der Streik in Karlsruhe parallel zum Zentralstreik in Berlin ins Leben gerufen. Das Ziel: Auf die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels aufmerksam zu machen. Mia Maintz, eine Organisatorin des lokalen Streiks in Karlsruhe fasst zusammen: "Mit dieser bedeutenden Demonstration haben wir den Druck auf die Politiker in Berlin erhöht: Die erforderlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen zentrales Thema der Koalitionsverhandlungen sein.“

