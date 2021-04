Keine Verletzten bei zwei Straßenbahn-Unfällen in Karlsruhe

Am vergangenen Dienstag ereigneten sich in Karlsruhe gleich zwei Straßenbahnunfälle. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von zirka 23.000 Euro, verletzt wurde nach Angaben der Polizei Karlsruhe bei beiden Unfällen niemand.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr als eine 60-Jährige mit ihrem Pkw auf der Rintheimer Straße unterwegs war. Sie wollte nach links auf den Ostring abbiegen. Aufgrund Rotlichts musste sie auf der Linksabbiegerspur anhalten. "Das Hupen anderer Pkw-Fahrer nahm sie zum Anlass, trotz Rotlicht in die Kreuzung zu fahren. Hier kollidierte sie mit der heranfahrenden Straßenbahn. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zum zweiten Unfall kam es auf der Durlacher Allee gegen 15.25 Uhr. Ein 25-Jähriger war mit einem Klein-Lkw auf der Durlacher Allee in Richtung Durlach unterwegs. Im Baustellenbereich zur Tullastraße bog er trotz Verbotes nach links ab. Im Schienenbereich wurde das Fahrzeug von einer ebenfalls in Richtung Durlach fahrenden Straßenbahn erfasst. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.