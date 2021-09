Katastrophenwarnung im ganzen Landkreis Karlsruhe? Nein, nur ein Sirenentest zum Warntag

Wenn aus heiterem Himmel die Warnsirenen erklingen, kann das durchaus zum ein oder anderen Schrecken führen. Schlimmer wäre allerdings, wenn die Warnsirenen im Ernstfall stumm blieben. Damit das nicht passiert, soll zum bundesweiten "Warntag 2021" ein Sirenentest in Karlsruhe und Umgebung stattfinden.

Auch die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass die schnellstmögliche Alarmierung der Anwohner im Katastrophenfall essenziell sind. Aus diesem Grund sei es umso wichtiger, die Warnmeldesysteme instand zu halten und auch regelmäßig zu testen. Daher plane der Landkreis Karlsruhe zum bundesweiten "Warntag 2021" am Donnerstag, 9. September, einen kreisweiten Sirenentest. Darüber informiert er in einer Pressemitteilung.

Bild: Luca Arsic

Ab 11 Uhr werden also in Stadt und Landkreis die Sirenen heulen. Der Test werde dabei in drei Stufen erfolgen: Zunächst ertöne das Signal zur Entwarnung (ein einminütiger, gleichbleibender Dauerton), dann das Signal "Warnung der Bevölkerung" (ein einminütiger, auf- und abschwellender Ton) und schließlich wieder das Entwarnungssignal. Aus technischen Gründen könne es in verschiedenen Gemeinden zu Abweichungen im Zeitplan kommen.