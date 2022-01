Karlsruher Werderplatz: Alkoholverbot wird bis Februar verlängert

Seit Dezember 2021 gilt an öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot. Das betrifft sowohl den Ausschank als auch Konsum. Nun wurde die dazugehörige Allgemeinverfügung geändert. Demnach soll das Alkoholverbot bis zum 1. Februar verlängert werden. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Grund dafür sei die Ausdehnung der Alarmstufe II in Baden-Württemberg.

"Den beliebten Treffpunkt in der Südstadt hatte die Stadtverwaltung am 23. Dezember gemäß den Regelungen des Paragraph 17 b der Corona-Verordnung als Platz mit Alkoholkonsumverbot festgelegt. Das Verbot gilt für den gesamten Werderplatz, also den Bereich der Werderstraße zwischen Marienstraße und Wilhelmstraße", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona in Karlsruhe: Impfung, Zahlen, Regeln - Alles was ich jetzt wissen muss im Überblick Alkoholkonsum führt zur Gruppenbildung Neben dem Ziel der Kontaktminimierung solle das "Alkoholverbot“ auch die Infektionsgefahren eingrenzen, die von einem gemeinsamen Alkoholkonsum ausgingen. Der Konsum von Alkohol führe aufgrund seiner immanenten enthemmenden Wirkung dazu, dass Infektionsrisiken nicht mehr richtig eingeschätzt und auch die AHA-Regeln nicht mehr eingehalten werden würden. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Der Werderplatz nach dem Alkoholverbot: "Die Situation ist wieder wie früher" Die Gefahr der Ansteckungen steige dadurch um ein Vielfaches. Der Verkauf von Alkohol führe außerdem zur Schlangenbildung vor den Ausgabestellen und lade trotz "to go“ Angebot zum Verweilen in der näheren Umgebung ein.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden