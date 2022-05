Karlsruher Polizei verhaftet Randalierer: Mann wirft einen E-Scooter auf ein Autodach

Ein betrunkener Randalierer warf am frühen Montagmorgen einen abgestellten E- Scooter auf ein geparktes Auto, so eine Pressemitteilung der Polizei. Diese wurde stark beschädigt. Der Betrunkene musste anschließend in Gewahrsam genommen werden

Gegen 0.30 Uhr am Montagmorgen wurde ein 27-jähriger betrunkener Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Rheinstraße absichtlich einen abgestellten E-Scooter auf die Frontscheibe eines Autos donnerte. Die Frontscheibe und Teile des Panoramadachs gingen zu Bruch. Der Zeuge verständigte die Polizei und der Betrunkene wurde noch in unmittelbarer Nähe festgenommen. (Symbolbild). Bild: Thomas Riedel Der 27-Jährige war aggressiv und unberechenbar und wurde daher in Gewahrsam genommen. Er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.

