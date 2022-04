Karlsruher Landrat hilfsbereit, aber besorgt: Flüchtlingshilfe soll ab Juni von Kommunen bezahlt werden

Nach zwei Monaten, die der Krieg in der Ukraine nun andauert, betont der Landkreis Karlsruhe weiterhin seine Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtenden, die nach Karlsruhe kommen. Da die monatliche Ankunftszahl in Karlsruhe derzeit aber dreimal so hoch ist wie das Maximum 2016, sehe der Landkreis die Notwendigkeit, die Kapazitäten für die Erstaufnahme zu erweitern. Sorgen bereite dem Landrat dabei, dass die Flüchtlingsbetreuung bald von den Kommunen bezahlt wird.

Mehr als 5 Millionen Menschen mussten aufgrund des Überfalls der russischen Armee ihr Zuhause in der Ukraine verlassen, rund 3.500 davon kamen in den Landkreis Karlsruhe, wie in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung berichtet wird. Der Großteil der Menschen sei dabei selbstständig bei Verwandten oder Bekannten eingekehrt. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Wir wussten nur, wir müssen hier weg": So haben Andrey und Kate ihre Flucht aus dem Ukraine-Krieg nach Karlsruhe erlebt "Wir gehören zu den Kreisen in Baden-Württemberg, die mehr Menschen aufgenommen haben, als sie nach ihrer Einwohnerquote hätten aufnehmen müssen", sagt Landrat Christoph Schnaudigel dazu. Daher sei der Landkreis Karlsruhe in nächster Zeit voraussichtlich von Flüchtlingszuteilungen aus Stuttgart freigestellt, so die weitere Nachricht. Dennoch plane man, die Erstaufnahmekapazitäten für die Zukunft zu erhöhen. Christoph Schnaudigel, Landrat vom Landratsamt Karlsruhe Bild: Thomas Riedel "Aus unserer Sicht wäre diese Aufstockung aber schnell zu realisieren", so Schnaudigel weiter. Gerade aufgrund der bisherigen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Mehr Sorgen bereite dem Landrat der von Bund und Ländern geplante Systemwechsel, nach dem die finanzielle Unterstützung nicht mehr aus deren Tasche, sondern ab 1. Juni von den Kommunen bezogen werden soll. "Der Systemwechsel darf nicht zu einem Vertrag zulasten Dritter, nämlich der Kommunen, werden", so Schnaudigel.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden