Karlsruher Kriminalpolizei ermittelt: Wie kam es zu dem Wohnungsbrand in der Herderstraße am Samstag?

In der Herderstraße ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet. Vier Personen wurden verletzt und mussten mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den Löscharbeiten wurden insgesamt acht Wohnungen des Gebäudes als nicht mehr bewohnbar eingestuft.

Sonntag

16:34 Brandursache noch unbekannt

Warum es am Samstagnachmittag zum Brand in der Erdgeschosswohnung in der Herderstraße gekommen war, ist bislang noch unbekannt. Das erklärt die Polizei in einer Pressemeldung. Die betroffene Wohnung im viergeschossigen Mehrfamilienhaus stand nach kurzer Zeit in Vollbrand.

"Der 86-jährige Wohnungsinhaber konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Weitere zehn Bewohner wurden durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie geführt." Der 86 Jahre alte Bewohner erlitt starke Verbrennungen und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen im Hubschrauber abtransportiert werden, heißt es in der Meldung weiter.

Drei weitere Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Da acht Wohnungen aufgrund des starken Rauchs nicht mehr bewohnbar waren, wurden sieben Bewohner von der Stadt Karlsruhe vorläufig untergebracht. Die restlichen Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Samstag

19:35 Vier Verletzte bestätigt

Vier Trupps der Karlsruher Berufsfeuerwehr seien im Einsatz gewesen, um die Menschen über das Treppenhaus ins Freie zu retten, wie die Branddirektion in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, zwei Notärzten und dem Rettungshubschrauber im Einsatz. Vier Personen wurden in die Klinik gebracht. Der schwer verletzte Wohnungsinhaber wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Sozial- und Jugendbehörde war vor Ort und organisierte für zwei Familien eine Notunterkunft.

17:24 Eilmeldung der Polizei

