Karlsruhe und seine Baustellen: Verkehr auf dem Adenauerring bleibt noch bis nach Weihnachten eingeschränkt

Die aktuelle Baustelle an der Kreuzung Adenauerring/Theodor-Heuss-Allee sollte eigentlich noch in diese Jahr beendet werde. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird daraus aber nichts. Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, wird die aktuelle Verkehrsführung bis nach den Weihnachtsferien verlängert.

Die Tiefbauarbeiten vor dem Stadion sollen demnach bis Weihnachten abgeschlossen werden. Derzeit laufe hier als letzter Bauabschnitt die Sanierung der Geh- und Radwege auf der Nordseite in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Allee. Gleichzeitig nutzte das Tiefbauamt die verlängerte Sperrung, um schon jetzt erste Flächen der Theodor-Heuss-Allee bis zur Zufahrt zum Birkenparkplatz zu erneuern.

"Spätestens Anfang Februar sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein, so dass die Signalanlage in Betrieb genommen und die Flächen final für den Verkehr freigegeben werden können", heißt es seitens der Stadt in einer Pressemitteilung.

Parallel zu den Sanierungsarbeiten im Adenauerring befinde sich schon seit Oktober der erste von zwei Bauabschnitten zum Umbau des Birkenparkplatzes in der Umsetzung. Durch den Umbau sollen für den Stadionneubau ausreichende Parkflächen sowohl für den motorisierten Verkehr als auch zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen werden.