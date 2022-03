Karlsruhe sucht Wohnungen und Dolmetscher: Bei diesen Organisationen kann man ukrainische Kriegsflüchtlinge unterstützen

Deutsch-Ukrainischer Verein Karlsruhe

Bereits am 1. und 2. März habe es am Marktplatz eine Sammelaktion für Sachspenden durchgeführt und plane, die Spendenannahmestellen auch aufrecht zu erhalten. In der Fiduciastraße 10 C in Durlach sei es jeden Tag möglich, Sachspenden für die Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze abzugeben.

Was gebraucht wird:

Medikamente

Allem voran Insulin

elastische Bandagen

Spritzen

Infusionssysteme

Auto-Verbandskästen

Lebensmittel

Reis

Nudeln

Dosenessen

Tee

Kaffee

Baby-Trockennahrung

Süßigkeiten für Kinder

Schokolade

Hygieneartikel

Waschpulver

Feuchttücher

Seife

Shampoo

Sonstiges

Einweggeschirr

Thermosflaschen

Stirnlampen

Schlafsäcke

Thermosflaschen 0.5-1L

Isomatten

Ferngläser

Alternativ sei es auch möglich, Geld zu spenden. Dies sei möglich unter:

Ukrainer in Karlsruhe.Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.DE63 6619 0000 0010 4844 80Volksbank KarlsruheHilfe im Krieg

Oder unter Paypal:

ukrainerinkarlsruhe@gmail.com