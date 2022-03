"Karlsruhe steht zusammen: Solidarität mit der Ukraine!" - Stadt lädt zu Mahnwache am Sonntag ein

Oberbürgermeister Frank Mentrup und die Stadt Karlsruhe laden am kommenden Sonntag, 6. März, zu einer Mahnwache auf dem Karlsruher Marktplatz ein. Auf den Kundgebungen der vergangenen Tage zeigte sich das starke Bedürfnis der Stadtgesellschaft, sich mit der ukrainischen Bevölkerung zu solidarisieren und den Menschen im Kriegsgebiet, auf und nach der Flucht zu helfen und beizustehen.

Auch in Karlsruhe sind Fassungslosigkeit, Wut und Verzweiflung über den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin grundlos begonnenen Krieg in der Ukraine groß. Aus diesem Grund findet am Sonntag um 17 Uhr unter dem Motto "Karlsruhe steht zusammen: Solidarität mit der Ukraine!" eine Mahnwache auf dem Marktplatz statt.

"Eingangs hält Oberbürgermeister Frank Mentrup eine Ansprache, danach folgen ein Redebeitrag von Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sowie kurze Statements von Catherine Devaux für die Flüchtlingshilfe Karlsruhe, Birte Wulfes für Amnesty International sowie einer Sprecherin des Deutsch-Ukrainischen-Vereins Karlsruhe", teilt die Stadt mit.

Zudem ist für Dienstag, 15. März, um 15.30 Uhr eine Sondersitzung des Gemeinderats geplant, in der eine Ukraine-Resolution verabschiedet werden soll.