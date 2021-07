Karlsruhe entsendet Einsatzkräfte in pfälzische Hochwassergebiete

Um das Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz bei der Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe zu unterstützen, hat das Land Baden-Württemberg Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes entsendet. Darunter seien auch Kräfte aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Das teilen das Landratsamt Karlsruhe und die Feuerwehr Karlsruhe jeweils in einer Pressemitteilung mit. Darunter: Kräfte aus den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr aus Knielingen und Neureut sowie der Hilfsorganisationen DRK und ASB. Die Einsatzdauer soll zwischen zwei und drei Tagen liegen.

Einige Krankentransportwagen sollen bereits am Donnerstagabend den Sammelpunkt bei der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg in Richtung Rheinland-Pfalz verlassen haben.

Parallel dazu wurde der "Zug Hochwasser Karlsruhe Land" des Katastrophenschutzes des Landkreises Karlsruhe, "bestehend aus einem Kommandowagen, einem Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz, einem Rüstwagen mit Boot, einem Gerätewagen-Transport sowie einem Mannschaftstransportwagen" in die Pfalz entsandt. "Er verließ um 21.15 Uhr den Sammelpunkt in Bad Schönborn in Richtung Rheinland-Pfalz", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Der Eifel-Ort Schuld ist durch das Hochwasser besonders stark betroffen. Bild: Christoph Reichwein/TNN/dpa

Acht Einsatzkräfte des Fachdienst Sanität und Betreuung, gestellt durch die Hilfsorganisationen DRK Kreisverband Karlsruhe und ASB Region Karlsruhe sowie 18 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Karlsruhe seien ebenfalls im Einsatz. Die Kräfte gehen von einer Mindesteinsatzdauer von zwei Tagen aus.