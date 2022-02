Karlsruhe gegen Krieg: Demo lockte am Sonntag über 1.000 Teilnehmer zum Marktplatz

Am Sonntag, den 27. Februar, fand die dritte Demonstration unter dem Motto "Karlsruhe gegen Krieg" auf dem Karlsruher Marktplatz statt. Über 1.000 Bürger fanden sich dort zusammen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Bereits am Samstag hatten sich zirka 800 Personen auf dem Schlossplatz versammelt.

Die Teilnehmer hielten ukrainische Flaggen und Schilder mit Botschaften wie "Kein Krieg in Europa" oder "Stop Putin. Stop War" in den Händen. Der deutsch-ukrainische Verein soll mit rund 300 Teilnehmern gerechnet haben. Auch in anderen Städten Baden-Württembergs wurde am vergangenen Wochenende gegen den Ukraine-Krieg protestiert.

Bild: Elena Bauer / Photo Eabauer

In Freiburg versammelten sich am Vorabend rund 1.200 Menschen vor der Alten Synagoge. Auch in Mannheim kamen nach Angaben der Polizei am frühen Abend rund 450 Menschen zu einer Demonstration zusammen. Weitere Demos und Mahnwachen waren etwa in Tübingen und Pforzheim angekündigt.