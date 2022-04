In Oberreut mussten Kinder auf das Spielen auf dem Spielplatz Weiße Rose verzichten. Der Spielplatz wurde gesperrt. Ein Zustand, der einem ka-Reporter sauer aufstößt und der sich daraufhin an die Redaktion von ka-news.de wandte. Die Stadt hat pünktlich zu Ostern gute Nachrichten.

Spielplätze sind für Kinder unersetzlich. Beim rutschen und schaukeln wird getobt, gespielt und neue Freundschaften entstehen. Gleichzeitig können Eltern aus kurzer Distanz immer ein Auge auf die Kleinen werfen. Einer dieser Spielplätze ist der Spielplatz Weiße Rose in Oberreut. Problem Nur unbeschwert spielen, war hier lange nicht möglich, wie ein ka-Reporter gegenüber ka-news.de erklärt. Ein Bauzaun machte das Betreten des Spielplatzes unmöglich.

Bauarbeiten an Spielplätzen in Oberreut

"Der Spielplatz Weiße Rose ist seit Dezember 2021 fertig. In den letzten vier Monaten blieb dieser geschlossen und von einem Zaun umgeben. Das gilt auch für die anderen Spielplätze in der Umgebung. Auf dem Spielplatz der Kita Windrad wurden vor mehr als einem Monat die Rutsche und das Spinnrad entfernt und ein Loch im Boden hinterlassen, das ebenfalls von einem Zaun umgeben ist", erklärt Alex per Mail gegenüber der Redaktion.

Die Spielplätze in Oberreut. Bild: ka-Reporter/Alex

Zuvor waren er und andere Eltern im Juli 2020 zu einer Präsentation über die Neugestaltung der Spielplätze in Oberreut eingeladen. Die Bauarbeiten starteten seinen Schilderungen dann eineinhalb Jahre später im Herbst 2021. Beendet waren die Arbeiten dann wenige Monate später.

Die Kinder in Oberreut seien über die Lage frustriert. "Die Kinder sind wirklich traurig, wenn sie an einem voll funktionsfähigen Spielplatz vorbeilaufen, zu dem sie keinen Zugang haben. Das ist eine Qual für die Kleinen. Was ist der Plan?! Will der Staat die Kinder quälen?", fragt sich Alex.

Um Licht ins Dunkle zu bringen, wendet sich ka-news.de an die Stadt Karlsruhe. Die schildert die Situation folgendermaßen und hat gute Nachricht für Eltern und Kinder in Oberreut: "Die Wiedereröffnung des Spielplatzes hat sich witterungsbedingt stark verzögert. Nachdem der Rasen sich mittlerweile entwickelt hat, um die geforderten stoßdämpfenden Eigenschaften zu erfüllen, ist die Nutzung wieder freigegeben."

Spielplätze zu Ostern wieder verfügbar

Mit den Firmen sei abgestimmt, dass die Bauzäune bis zum Osterwochenende abgeräumt werden. Damit stehen die Spielplätze den Kindern wieder zur Verfügung und pünktlich zum Osterfest darf nicht nur gerutscht und gespielt werden, auch Ostereier dürfen versteckt und gesucht werden.

Der Spielplatz an der Kita Windrad Bild: ka-Reporter/Alex

Auch für die Situation auf dem Gelände der Kita hat die Stadt eine Erklärung. "Auf dem Gelände der Kita wurden keine Arbeiten durchgeführt, da das Außengelände der Kita 2021 saniert worden ist. Die Geräte (Rutsche und Spinnrad beziehungsweise Karussell) befinden sich auf dem direkt angrenzenden Kinderspielplatz Elisabeth von Thadden-Str. Hier wurde die Rutsche ersatzlos zurückgebaut, da die Holzpfosten morsch war und die Hangsicherung unter der Rutsche nicht mehr den aktuellen DIN-Vorgaben entsprach", heißt es.

Die Rutsche sei in dieser Form nicht mehr erhältlich, was einen eins zu eins Ersatz unmöglich mache. " Im Falle des Karussells musste ein DIN-gerechter Untergrund hergestellt werden. Sobald der Beton ausgehärtet ist (in der Regel nach 28 Tagen), kann das Karussell wieder montiert und zur Benutzung frei gegeben werden", erklärt die Stadt gegenüber ka-news.de. Die derzeit durchgeführten Arbeiten zur Sanierung des Karussels auf dem Kinderspielplatz Elisabeth von Thadden-Straße belaufen sich laut Stadtangaben auf rund 10.000 Euro.