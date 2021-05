Unwetter in Karlsruhe: Jugendlicher in Oberreut wird vom Blitz getroffen

Wie die Polizei Karlsruhe per Pressemitteilung bekanntgab, ist bei einem Blitzeinschlag am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ein 17-Jähriger in Oberreut schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der in Begleitung von drei anderen Jugendlichen in der Nähe eines Spielplatzes unterwegs war, musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe sei gegen 15.50 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Oberreut der Blitz in ein Spielgerüst eingeschlagen. "Ein 17-jähriger Junge, der sich in unmittelbarer Nähe des Einschlagortes befand oder eventuell direkt durch den Blitz getroffen wurde, musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Über die Schwere der Verletzungen sei derzeit noch nichts bekannt. Drei weitere Jugendliche, die sich ebenfalls zum Zeitpunkt des Einschlags auf dem Spielplatz befanden und dem 17-Jährigen zur Hilfe geeilt waren, wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Bei ihnen seien keine Verletzungen festgestellt worden.

