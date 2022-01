Vorfall auf der Karlsruher Kaiserallee: Jugendliche greifen Rollerfahrer mit Pfefferspray an

Zwei Jugendliche haben einen E-Roller-Fahrer in Karlsruhe mit Pfefferspray angegriffen. Der 15-Jährige war am späten Freitagabend mit dem Roller in der Kaiserallee unterwegs, als er von den beiden jungen Männern im Bereich des Sandkorn-Theaters angehalten wurde, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem E-Roller-Fahrer sprühte einer der beiden ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der 15-Jährige verlor die Orientierung, bekam Atemnot und erlitt starke Schmerzen im Gesicht. Die Angreifer flüchteten. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sowie 1,85Meter groß sein. Die Personen trugen laut Polizei dunkle Jacken der Marke "Wellensteyn", schwarze Hosen und graue Hoodies. Die Hintergründe sind noch unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz unter der Telefonnummer 0721/6663311 in Verbindung zu setzen.

