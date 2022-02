Jahrmarkt-Feeling in der Innenstadt: Die Buden sind zurück!

Es kommt wieder Leben in die Karlsruher Innenstadt: Seit Donnerstag duftet es in der Mini-Budenstadt am Markt- und Friedrichsplatz nach Würstchen, Crêpes und gebrannten Mandeln - und auch das ein oder andere kleine Fahrgeschäft dreht sich auf dem neuen Karlsruher Pflaster.

"Wir sind froh, wieder hier sein zu dürfen, nachdem der letzte Weihnachtsmarkt relativ kurz für uns war", freut sich Ludwig Roder, Schausteller des Kinderkarussells am Marktplatz. Auf dem Marktplatz dreht sich das Kinderkarussell von Schausteller Ludwig Roder. Bild: Thomas Riedel Vorfreude auf Frühlingsfest im April Die von der Corona-Pandemie stark gebeutelte Branche kann langsam wieder durchatmen: Die geplanten Lockerungen in den kommenden Wochen lassen auch die Vorfreude auf neue Events steigen. "In diesem Jahr haben wir schon erste Verträge von verschiedenen Veranstaltungen, auf denen wir Stammbeschicker sind - das macht Hoffnung", so Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbands Karlsruhe. Bild: Thomas Riedel Bis Ende März prägen wechselnde Buden und Fahrgeschäfte noch das Bild der Innenstadt. Im April geht's dann schon weiter mit dem Frühlingsfest der Schausteller, gibt Filder einen Ausblick. "Auch, wenn wir noch nicht genau wissen, unter welchen Voraussetzungen." Schausteller-Buden in der Karlsruher Innenstadt



