Ist Ihr Bankkonto plötzlich gesperrt? Karlsruher Polizei warnt vor Phishing-Attacken

Immer wieder kommt es in Karlsruhe zu Anzeigen im Zusammenhang mit Phishing-Attacken auf die Bankkonten der Bürger. Dadurch entstanden in der Vergangenheit bereits Schäden in beträchtlicher Höhe. Was genau eine Phishing-Attacke ausmacht und wie man sich davor schützt, erklärt die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung.

Potentielle Geschädigte erhalten zunächst eine SMS mit dem Hinweis, dass ihr Bankkonto gesperrt sei. In der SMS ist in der Regel ein Link enthalten, unter dem das Konto angeblich entsperrt werden kann. Nachdem auf dieser (Phishing-)Seite die Zugangsdaten zum Onlinebanking eingegeben wurden, erhalten die Geschädigten einen Anruf des angeblichen Kundenberaters. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Betrüger-Nachrichten per SMS: Karlsruher Polizei warnt vor "Smishing" Attacken Hierbei erscheint die Rufnummer des tatsächlichen Sachbearbeiters oder dessen Name, sofern die Rufnummer im eigenen Telefonbuch gespeichert ist, wie die Polizei den Tathergang in einer Pressemitteilung beschreibt. Dies ist über ein so genanntes "Spoofing" der Rufnummer möglich. Der angebliche Mitarbeiter fragt nach TAN-Nummern. Werden diese telefonisch weitergegeben, kann es zu Überweisungen kommen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruher Polizei gibt 5 Tipps: So schützen Sie sich vor "Schockanrufen" falscher Ärzte In einem aktuellen Fall, der am Donnerstag beim Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz angezeigt wurde, konnte eine solche Überweisung gerade noch verhindert werden. Betrüger wandten die oben beschriebene Masche bei einer 54-Jährigen an. Die Liste der Betrugsmaschen ist lang. Um sich davor zu schützen, sollten Sie einige Tipps der Polizei beherzigen. Bild: (dpa) Nach dem Telefongespräch wurde die Frau jedoch misstrauisch und kontaktierte umgehend ihre Bank. Ungewollte Überweisungen konnten dadurch verhindert und entsprechende Sperrungen umgehend umgesetzt werden, so dass kein Schaden entstand.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden