Corona-Inzidenz steigt weiter: Karlsruher Landkreis fast bei 2.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1551,8 auf 1646,5 (Stand: 16 Uhr), wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Binnen einer Woche stieg der Wert demnach um etwas mehr als 300. Auch in Karlsruhe sind die Zahlen wieder gestiegen.

Dennoch geht das LGA seinem aktuellen Lagebericht zufolge davon aus, dass der Höhepunkt der fünften Welle im Südwesten "vermutlich überschritten" wurde. Seit Ende Februar bleibe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen "relativ stabil auf sehr hohem Niveau, mit leichtem Anstieg in den letzten Tagen". Im Karlsruher Stadtkreis haben sich innerhalb eines Tages 1.143 Personen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Es gab allerdings keine Todesfälle. Dafür hat der Karlsruher Landkreis fast die 2.000er Grenze erreicht. Der Stadtkreis liegt knapp bei 1.700. Todesfälle steigen Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 41.001 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2.362.002 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14.562 Menschen gestorben. Das sind 34 Todesfälle mehr als am Vortag. Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. Bild: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch demnach 251 Covid-Patienten, 11,4 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Bei beiden Werten waren die Unterschiede zu Vortag und Vorwoche gering. Das galt auch für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die binnen einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, lag am Mittwoch bei 7,3.

