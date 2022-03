Infotelefon eingerichtet: Stadt Karlsruhe sucht Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine

Für Flüchtlinge aus der Ukraine sucht die Stadt Karlsruhe aktuell Wohnraum. Bürger aus Karlsruhe die bereit sind ein Zimmer, eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung zu stellen, sollen sich an die Stadt wenden.

"Die Zahl der aus dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten, die in Karlsruhe ankommen, wird in nächster Zeit deutlich steigen. Für diese Menschen sucht die Stadt dringend Wohnraum und bittet und Bürger, ihr dabei zu helfen. Für diejenigen, die Zimmer, Wohnung oder Haus zur Verfügung stellen können, hat die Stadt jetzt unter der Rufnummer 0721 133-1350 und -1351 ein Infotelefon eingerichtet. Dieses ist montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr zu erreichen", so die Stadt in einer Pressemitteilung.