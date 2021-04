2.500 Impfungen am Tag: Die Zahl immunisierter Karlsruher steigt

Auf insgesamt 160.986 Impfungen blicken die Einsatzkräfte der Stadt Karlsruhe nach aktuellem Stand zurück. Drei Impfzentren und 177 Teststellen arbeiten daran, die Pandemie zu bekämpfen.

Mit Stand 27. April sind bislang im Zentralen Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ), im Kommunalen Impfzentrum in der Schwarzwaldhalle (KIZ) sowie über die Mobilen Impfteams (MIT) 160.986 Impfungen verabreicht worden, berichtet eine Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe.

Davon 100.399 im ZIZ, 30.143 im KIZ und 30.444 über die MIT. 113.176 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten, 47.810 bereits ihre Zweitimpfung. Auch in dieser Woche sind täglich insgesamt 2.500 Impfungen geplant.

Was Vorsorge und Sicherheit betrifft, sind mittlerweile 177 Teststellen in und um Karlsruhe eingerichtet, so die weitere Nachricht.