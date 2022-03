Frühling ante portas: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Baden-Württemberg nach einem milden und überwiegend sonnigen Wochenende ab Mitte nächster Woche Temperaturen bis zu 20 Grad. Vor allem im Rheingraben soll es warm werden. 18 Grad wurden schon am Donnerstag in Rheinau (Ortenaukreis) erreicht.

Am Samstag und Sonntag werden mit bis zu 15 Grad noch ähnliche Temperaturen wie in den Vortagen erwartet. Spätestens ab Mittwoch dürften dann echte Frühlingsgefühle aufkommen: "Es geht in die richtige Richtung", sagte ein DWD-Meteorologe angesichts eines anhaltenden Hochdruckgebiets über Osteuropa. Auch Hobbygärtner und Autofahrer dürften aufatmen: "Nachts kommen wir langsam aus dem Frostbereich."

Im Westen können am Wochenende Schleierwolken aufziehen. Das dürfte die Freizeitlaune aber nicht trüben: "Es wird gutes Wetter für einen Sonntagsspaziergang", sagte der DWD-Experte am Freitag. In der Nacht zu Montag können am Rhein vereinzelt Regentropfen fallen. Dem erwarteten Frühlingslüftchen etwa am Oberrhein, im Neckartal und am Bodensee können die aber nichts anhaben.