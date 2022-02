Der russische Honorarkonsul für Baden-Württemberg, Klaus Mangold, hat den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt.

"Ich bin erschüttert über den Einsatz des russischen Militärs in der Ukraine. Dies ist ein Angriff auf einen souveränen Staat und den Frieden in Europa und der Welt", sagte Mangold der "Stuttgarter Zeitung" am Dienstag.

Die Verletzung des Völkerrechts sei nicht hinnehmbar. "Auch die Drohungen des Einsatzes atomarer Waffen verstoßen gegen alle Regeln unserer Staatengemeinschaft und sollten zurückgenommen werden", sagte der ehemalige Manager des Stuttgarter Autobauers Daimler.