Hoher Krankenstand: Linien 3 und 5 der VBK werden bis zu den Osterferien ausgedünnt

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) heute mitteilen, kämpfen sie aktuell mit einem hohen Krankenstand beim Personal. Als Konsequenz werden die Linien 5 und 3 weniger besetzt.

"Die Linie 5 fährt ab sofort ganztags alle 20 Minuten zwischen Karlsruhe Rheinhafen und Durlach Bahnhof. Bei der Linie 3 entfallen die in der Hauptverkehrszeit üblicherweise zusätz-lich zum regulären Takt fahrenden Verstärkerfahrten zwischen Tivoli – Hauptbahnhof bis Eu-ropaplatz. Die Änderungen sind in die elektronische Fahrplanauskunft eingepflegt", heißt es in einer Pressemitteilung des KVV:

Auch die Haltestelleninfoanzeiger sind entsprechend angepasst. Zusätzlich zu den geplanten Änderungen kann es auf allen Linien zu vereinzelten Ausfällenkommen. Diese Ausdünnung sei aktuell bis zum Beginn der Osterferien am 13. April geplant. Sollte sich die krankheitsbedingte Personalsituation früher entspannen, kehren die VBK früher zum Komplettangebot zurück.