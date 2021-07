Historisches wird modernisiert: Alte Feuerwache in Karlsruhe wird Haus des Bevölkerungsschutzes

Seit April diesen Jahres erklingen die Sirenen der Hauptfeuerwache nun in der Oststadt. In der Ritterstraße wiederum, dem Sitz der alten Feuerwache, kehrte kurz Stille und seit Mitte Juni ist ein Impfzentrum dort eingerichtet. Mittlerweile habe die Stadt konkrete Pläne, das 95 Jahre alte Gemäuer einem neuen Zweck zuzuführen. Ein sogenanntes Haus des Bevölkerungsschutzes solle in Zukunft vom alten Wachgebäude aus operieren.

Schon beim Auszug der Feuerwehr am 28. April hatte sich der Gemeinderat darauf festgelegt, im Juli die Entscheidung zu treffen, wer das altgediente Wachgebäude nun für sich beanspruchen dürfe. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Einrichtung eines "Rettungszentrums" im Gespräch, das verschiedene Karlsruher Rettungsdienste in einer gemeinsamen Zentrale beherbergen sollte. Die ehemalige Werkstatt der alten Feuerwache. Bild: Lars Notararigo Die Grundidee eines solchen Rettungszentrums sei auch durchaus beibehalten worden: Die alte Feuerwache soll zum "Haus des Bevölkerungsschutzes" umfunktioniert werden, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe hervorgeht. Dieses Haus des Bevölkerungsschutzes solle zukünftig ein Knotenpunkt für verschiedene ehrenamtliche und hauptamtliche Rettungsdienste sein. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Wir lebten in der Steinzeit": Die lange Geschichte der alten Karlsruher Hauptfeuerwache Vor allem der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) werde im ehemaligen Werkstattgebäude der Feuerwehr seine Einsatzzentrale finden. Weitere im Hauptgebäude angesiedelten Hilfsorganisationen seien der Johanniter-Unfall-Hilfe Ortsverein Karlsruhe, der Malteser Hilfsdienst, die DLRG Bezirk Karlsruhe und die Karlsruher Bergwacht. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Im Juli fällt die Entscheidung: Wer zieht in die alte Karlsruher Hauptfeuerwache? Um all diesen Einsatzkräften jedoch eine leistungsfähige Basis bieten zu können, müsse das alte Wachgebäude zunächst auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Daher sollen ab 2022 - nach einer weiteren Zustimmung des Gemeinderats -eine Reihe von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten beginnen. Bis das neueingerichtete Haus des Bevölkerungsschutzes voll einsatzbereit und bezugsfertig ist, dauere es laut Schätzungen der Stadt noch bis 2024.

