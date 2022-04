Vermutlich aufgrund eines Herzinfarkts verstarb ein 84-Jähriger am Mittwoch kurz nach einem Verkehrsunfall in der Schwetzinger Straße.

"Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte der Mann gegen 10 Uhr mit seinem Auto den Außenspiegel eines geparkten Lastwagens, als er daran vorbeifuhr. Der Mann hielt an und wollte den Unfallschaden begutachten. Dabei kollabiert er. Der alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten offenbar noch, den 84-Jährigen zu reanimieren, doch er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.