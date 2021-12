Heiligabend: Hubschrauber-Suche nach verdächtiger Person in Rintheim

Es war eine stille Nacht: Die Polizei blickt auf den einen entspannten Heiligabend in der Karlsruher Bevölkerung zurück. Größere Zwischenfälle habe es demnach nicht gegeben - lediglich ein Einsatz der Beamten am späten Abend im Karlsruher Stadtteil Rintheim, zu dem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, hatte einige Bewohner in Atem gehalten. Laut Angaben der Polizei war man auf der Suche nach einer Person, die sich im Bereich der Heilbronner Straße "verdächtig verhalten" habe. Die Suchmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.

Anwohner hatten die "verdächtige Wahrnehmung" gegen 20.45 Uhr gemeldet, so die Polizei. Im Rahmen der Fahndung kreiste unter anderem ein Polizeihubschrauber über dem Stadtteil und Zufahrten nach Rintheim wurden von bewaffneten Polizisten überwacht. Auch in der Karlsruher Innenstadt war es in den frühen Morgenstunden am Samstag zu einem Einsatz der Beamten gekommen. In einer Bar in der Blumenstraße habe ein 27-Jähriger randaliert und sich geweigert, das Lokal zu verlassen, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Beamter sei dabei leicht verletzt worden. Hubschrauber-Einsatz über Rintheim



Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden