Hausbrand in Rintheim: Karlsruher Feuerwehr rückt mit zwei Einsatztrupps an

Am gestrigen Mittwoch rückte die Karlsruher Berufsfeuerwehr zu einem mehrstündigen Löscheinsatz in den Stadtteil Rintheim an. Ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus hatte Feuer gefangen, musste beim Eintreffen der Feuerwehr aber nicht mehr evakuiert werden. Zwei Einsatztrupps gelang schließlich die Löschung.

Gegen 21.05 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Karlsruhe zu einem voll entwickelten Zimmerbrand eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses in die Heilbronnerstraße, Stadtteil Rintheim gerufen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude von den Hausbewohnern bereits verlassen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe-Rüppurr Schwelbrand an Rüppurrer Schule verursacht 30.000 Euro Sachschaden Das Feuer wurde durch den Einsatz von zwei Trupps unter schwerem Atemschutz im Innenangriff gelöscht, was eine knappe halbe Stunde in Anspruch nahem. Ein weiterer Trupp verhinderte im Außenangriff einen Flammenüberschlag in die Obergeschosse des Gebäudes. Alle Wohnungen im Gebäude wurden kontrolliert, belüftet und freigemessen. Die vom Brand betroffene Wohnung befindet sich in einem unbewohnbaren Zustand. Die übrigen Hausbewohner konnten im Anschluss zurück in ihre Wohnungen.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden