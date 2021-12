Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Stutensee-Spöck: Wohl keine Verletzten

Wie die Polizei Karlsruhe via Eilmeldung mitteilt, kam es in Stutensee-Spöck zu einem Wohnhausbrand in der Adlerstraße. Auch zwei Scheunen sind wohl vom Brand betroffen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt, alle Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr ist für Löscharbeiten vor Ort.

Wie Einsatzleiter Thomas Mack der Redaktion vor Ort erklärt, kam es in einem Hinterhof zu einem Feuer im Dachstuhl zweier Scheunen. Direkt an die Scheunen soll ein Wohnhaus angrenzen. "Wir sind aktuell dabei die Wohnhäuser zu schützen und sichern aktuell das Gebäude von zwei Seiten und bekämpfen das Feuer." Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Stutensee und Linkenheim-Hochstetten. Alle Bilder zum Einsatz: Brand in Stutensee Spöck



