Hätte das Karlsruher Schienenchaos verhindert werden können? ka-news.de-Leser behauptet: "Die Probleme waren der VBK bekannt"

Die aktuellen Probleme am Karlsruher Schienennetz kamen für die Verantwortlichen der VBK überraschend. Doch ein Blick in andere Städte zeigt: Es sind keine Einzelfälle. Schon in Mannheim, Heidelberg oder Essen sind Fälle wie diese, in denen Verunreinigungen das Schienennetz blockierten, aufgetreten. Hätte die jetzt vorherrschende missliche Lage des Schienenverkehrs also verhindert werden können, wenn man sich an anderen Städten orientiert hätte?

"Es war ein völlig unvorhergesehenes Ereignis, das uns kalt erwischt hat", so das Statement des technischen Geschäftsführers der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), Ascan Egerer, zum stadtweiten Schienenverkehrsausfall. ka-news.de-Leser erhebt Vorwürfe Eine Einschätzung, die einen ka-news.de-Leser nicht überzeugt, wie er in einer Mail an die Redaktion schreibt: "Der VBK war das Problem insofern bekannt, dass das gleiche Problem bereits vor Jahren in Mannheim und Heidelberg auftrat." Tatsächlich waren den Verkehrsbetrieben solche Präzedenzfälle auch in weiteren Städten nicht fremd. "In Essen ist beispielsweise vor einigen Jahren ein Schienenausfall aufgrund von Verunreinigung geschehen, genauso in Laatzen bei Hannover", wie ein Sprecher der VBK gegenüber ka-news.de mitteilt. "Die Ursachenforschung ist noch nicht abgeschlossen" Ob das jedoch bedeute, dass man aus den Problemen dieser Städte hätte lernen können, um somit das jetzige Schienenchaos zu verhindern, sei wenig bis gar nicht gesichert, wie der Sprecher fortfährt: "Zunächst einmal ist die Ursachenforschung noch nicht abgeschlossen, sodass wir noch nicht präzise sagen können, ob der Schienenausfall in den eben genannten Städten überhaupt aus ähnlichen Gründen erwachsen ist, wie die jetzige Situation in Karlsruhe." Bild: Thomas Riedel Auch deswegen habe aus Sicht der Karlsruher Bahnunternehmen bisher nicht die Notwendigkeit bestanden, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. "Wir haben das jetzt geschmolzene Vergussmaterial seit Jahrzehnten benutzt, und es hat bisher jeder Belastung ohne Probleme standgehalten - selbst bei Sommern mit höheren Temperaturen." Und da es "in Karlsruhe selbst nie Anzeichen für solche Probleme gab, haben wir auch keine Lösungen für die Probleme anderer Städte gesucht." "Der Gesetzgeber schreibt die Werkstoffe vor" Selbst wenn man Vorkehrungen treffen wollen würde, so wäre dies aufgrund einiger bürokratischer Hürden nicht ganz einfach zu bewältigen gewesen. "Teilweise schreibt uns der Gesetzgeber die genauen Werkstoffe vor, die wir für die Schienenverlegung nutzen dürfen", so die VBK weiter. Bild: Lars Notararigo "Diese Werkstoffe müssen der deutschen Industrienorm entsprechen, der Belastung bereits standgehalten haben und müssen in ihrer Zusammensetzung genau geprüft werden." Daher könne die Zusammensetzung des Materials auch nicht ohne akuten Anlass verändert werden. Trotzdem bedeute das nicht, dass Karlsruhe nicht nachträglich aus der Problembewältigung anderer Städte lernen könne. "Wir stehen bereits im Austausch mit den Verkehrsbetrieben in Essen und Laatzen", so der Sprecher. "Vor allem in Bezug auf die Ursachen ihres Schienennetzausfalls und auf ihre Reinigungsmethoden."

