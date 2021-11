Güterzug entgleist in Wörth: In Karlsruhe ist mit massiven Betriebsstörungen zu rechnen

Ein Zugunglück bei Wörth wirkt sich bis nach Karlsruhe aus. Es sei damit zu rechnen, dass verschiedene Stadtbahnlinien den gesamten Donnerstag über nur eingeschränkte Dienste bieten können.

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Güterzug im Bereich des Bahnhofs Wörth entgleiste, müssten Karlsruher Fahrgäste sich am heutigen Tag auf massive Zugausfälle und Verspätungen gefasst machen, wie die Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Nach aktuellem Stand seien die Stadtbahnlinien S5, S51 und S52 davon betroffen.

Die AVG gehe davon aus, dass die Betriebsstörungen den gesamten Donnerstag, 18. November, andauern werden. Aufgrund begrenzter Ersatzbus-Kapazitäten empfehle die Verkehrsgesellschaft, in diesem Bereich auf andere Transportmöglichkeiten auszuweichen.

