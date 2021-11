Seit Anfang Oktober kümmert sich das Landratsamt Karlsruhe um den Grünschnitt an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Karlsruhe. Ziel der Pflegemaßnahmen sei es die Verkehrssicherheit auf den Straßen für die Verkehrsteilnehmer und das ökologische Gleichgewicht zu erhalten und wo notwendig zu verbessern.

"In der aktuellen Pflegesaison, die bis Ende Februar 2022 läuft, hat das Amt für Straßen im Landkreis Karlsruhe mit den jeweils für den Straßenbetriebsdienst zuständigen Stützpunkten Bruchsal, Bretten und Ettlingen zahlreiche größere und kleinere Maßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geplant. Unterstützend werden für diese Aufgaben Fachfirmen als Dienstleister eingesetzt. Insgesamt betreut das Landratsamt zirka 790 km Straßen", heißt es in einer Pressemitteilung.