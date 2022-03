Großes Polizeiaufgebot in der Moltkestraße: Details noch unklar

In der Moltkestraße in Karlsruhe wächst seit Donnerstagnachmittag das Polizeiaufgebot. Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht in Sicht. Warum sich die Einsatzkräfte versammeln, ist aktuell noch unklar.

Seit ungefähr 15 Uhr am Donnerstag gibt es ein großes Polizeiaufgebot in der Moltkestraße, wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von ka-news.de bestätigt. Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden, Genaueres könne die Polizei noch nicht sagen. Wann genau der Einsatz enden wird, ist ebenfalls noch nicht festzulegen. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert. Einsatz Moltkestraße Karlsruhe



