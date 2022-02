Gleisarbeiten zwischen Karlsruhe und Wörth: Diese Änderungen müssen Fahrgäste ab Donnerstagnacht beachten

In der Nacht von Donnerstag, 24. Februar, auf Freitag, 25. Februar, finden im Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Schienenschleifarbeiten statt. Deshalb kommt es von 23.15 Uhr bis 4.20 Uhr zu Einschränkungen beim Bahnverkehr der Linien S5 und S51, da während der Arbeiten für beide Fahrtrichtungen teilweise nur ein Gleis zur Verfügung steht. Hierdurch ergeben sich Gleisänderungen bei der Ankunft und Abfahrt an den Haltestellen in diesem Abschnitt. Das gibt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft Karlsruhe (AVG) in einer Pressemitteilung bekannt.

Während der Schleifarbeiten verkehren die Bahnen der Linien S5 und S51 in Richtung Wörth über das Gleis der Züge in Richtung Karlsruhe/Söllingen/Pforzheim. Die Stadtbahnen in Richtung Karlsruhe sind von den Arbeiten nicht betroffen und verkehren nach Plan. Folgende Bahnen sind von den Arbeiten betroffen und verkehren im Gegengleis von Karlsruhe Rheinbergstraße nach Wörth: Linie S51 (Zugnummer 84860) von Söllingen nach Germersheim; Ankunft Rheinbergstraße um 23.14 Uhr (Abfahrt um 23.17 Uhr)

Linie S5 (Zugnummer 84980) von Söllingen nach Wörth Badepark; Ankunft Rheinbergstraße um 23.34 Uhr (Abfahrt um 23.37 Uhr)

Linie S51 (Zugnummer 84862) von Söllingen nach Germersheim; Ankunft Rheinbergstraße um 00.14 Uhr (Abfahrt um 00.15 Uhr)

Linie S5 (Zugnummer 84876) von Söllingen nach Wörth Badepark; Ankunft Rheinbergstraße um 00.34 Uhr (Abfahrt um 00.37 Uhr)

