Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) modernisieren ab dem 25. April die Schieneninfrastruktur in der südlichen Karlstraße. Insgesamt soll vom 25. April bis zum 7. Juni gearbeitet werden. Dadurch werde es zu Beeinträchtigungen für den Verkehr kommen, die jedoch durch Koordination begrenzt werden sollen.

Zu erneuern seien das Gleisdreieck an der Mathysstraße, der Schienenabschnitt zwischen Vorholzstraße und Sudetenstraße, wie einer Pressemitteilung der VBK zu entnehmen ist. Außerdem sei eine Schienenbenetzungsanlage gegen Lärmbelästigung an der Mathysstraße geplant. In diesem Zuge sollen auch Leitungsarbeiten für Fernwärme und Wasserversorgung von den Stadtwerken vorgenommen werden. Es könne dabei zu Verkehrsumleitungen für Bahn-, Kraftfahrt- und Fahrradverkehr sowie kurzzeitigen Ausfällen der Wasserversorgung für die Anwohner kommen.