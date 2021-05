Gewalttätige Auseinandersetzung: 15-Jährige nach mutmaßlichem Angriff ihres Ex-Freundes in Kinderklinik

Nach einem mutmaßlichen Angriff ihres ein Jahr älteren Ex-Freundes musste ein junges Mädchen in die Notaufnahme eingeliefert werden. Nun liegt ein Ermittlungsverfahren gegen den bisher nicht näher identifizierten Jugendlichen vor.

Eine 15-Jährige ist am Freitag gegen 18.30 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge auf dem sogenannten "Mount Klotz" in der Günther-Klotz-Anlage von ihrem 16-jährigen Ex-Freund mit dem Kopf gegen einen Laternenpfahl gestoßen worden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert.

Bild: Marlene Witke

Die Geschädigte wandte sich selbst an eine Polizeistreife, die eigentlich wegen anderweitiger Auseinandersetzungen unter Jugendlichen dort war. Die Schülerin klagte über Schwindel sowie Übelkeit und brach schließlich vor den Augen der Beamten zusammen, sodass Ersthilfe zu leisten war. Anschließend kam die 15-Jährige per Rettungsdienst in die Kinder-Notaufnahme.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat gegen den bislang noch nicht eindeutig identifizierten ehemaligen Freund ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.