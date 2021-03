Hochwertige Autos in Stutensee gestohlen: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Gleich zwei Autos mit "Key-Go-System" wurden in Stutensee als gestohlen gemeldet - ein schwarzer Range Rover Velar und ein BMWX5. Letzterer wurde nun am Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, von einem Zeugen im Eicheläckerweg entdeckt und zur weiteren Untersuchung durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Der Range Rover Velar wurde zuletzt auf einem Parkplatz in der Gymnasiumstraße abgestellt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermutlich in den frühen Montagmorgen ist in Stutensee ein schwarzen Range Rover Velar mit Keyless-Go-System mit dem Kennzeichen KA-MG 5129 gestohlen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Das Fahrzeug habe einen Wert von ca. 100.000 Euro und sei am vorherigen Abend in der Gymnasiumstraße abgestellt worden

Dasselbe Schicksal sei am Montagmorgen einem BMW X5 - ebenfalls mit Key-Go-System - widerfahren, der in der Ringstraße geparkt war. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug am Montag, gegen 05.30 Uhr, im Eicheläckerweg. Zur Durchführung der kriminaltechnischen Untersuchung wurde der BMW abgeschleppt.

Bild: Thomas Riedel

"Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Ringstraße, dem Eicheläckerweg und der Gymnasiumstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen", heißt es in der Pressemitteilung.