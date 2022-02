Geht nach Vorstellungen der Grünen im Karlsruher Gemeinderat, sollen Verstöße wie dieser engmaschiger kontrolliert werden. (Symbolbild) Bild: Thomas Riedel

Geht es Falschparkern in Karlsruhe bald an den Kragen? Grünen-Fraktion will Verkehrskontrollen ausweiten lassen

Karlsruhe vor 1 Stunde von Carsten Kitter