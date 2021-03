Gartenbauamt pflanzt über 800 neue Bäume im Karlsruher Stadtgebiet

Das Gartenbauamt hat wieder neue Baumpflanzungen vorgenommen. Insgesamt wurden in der vergangenen Pflanzperiode 818 Exemplare im gesamten Stadtgebiet gepflanzt -also 249 mehr als in der vorangegangenen Pflanzperiode. Der größte Teil der Pflanzung erfolgte im Herbst 2020 mit 721 Bäumen. In diesem Frühjahr kamen noch einmal 97 Bäume hinzu. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Zum Einsatz kamen dabei hauptsächlich Ahorn, Linden und Eichen.

"Der größte Anteil der Baumpflanzungen, nämlich 493 Exemplare, erfolgte als Ersatz für Schadbäume, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten. 325 Bäume wurden im Rahmen von Neubaumaßnahmen gepflanzt. Hauptbaumart bei den Neupflanzungen sind wieder Ahorne (156), gefolgt von Linden (115),Eichen (87) und Zürgelbäumen (71)", so die Stadt Karlsruhe. Pflanzmaßnahmen bei Kombilösung Im Rahmen der Kombilösung wurden 33 Linden auf der Ludwig-Erhard-Allee gepflanzt, in der Fortführung erhielt die Kriegsstraße insgesamt 20 neue Bäume auf zusätzlichen Standorten wie dem neuen Straßentunnel. Linden auf dem Straßentunnel in der Kriegsstraße Bild: © Stadt Karlsruhe / Monika Müller-Gmelin Sie sollen die neue Straßenbahnlinie als "Teil des grünen Kriegsstraßen-Boulevards" flankieren. Diese Bäume erhalten eine automatische Bewässerung, damit sie sich auf dem Tunnel gut entwickeln können. In der Kapellenstraße sei die neu angelegte große Vegetationsfläche mit einem Baumhain aus Paulowinien überstellt worden. Entlang der verlängerten Straßenbahnlinie 2 ins Baugebiet Knielingen 2.0 wurden ebenfalls 40 Bäume gepflanzt. Darunter befinden sich Ahorne, Gleditschien und Hainbuchen. Mit dem Neubau der Ballsporthalle seien 45 Zürgelbäume in hainartiger Anordnung zum Einsatz gekommen. Die Sonne scheint durch das herbstlich verfärbte Blatt eines Ahornbaumes. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild "Im Zuge der baulichen Erweiterung wurden die Schulfreiflächen der Drais-Gemeinschaftsschule komplett überarbeitet. In Ergänzung zu dem erhaltenen Baumbestand wurden insgesamt 16 neue Bäume unterschiedlicher Arten gepflanzt, die dem Schulhof ein neues Bild geben und den Schülerinnen und Schülern viel Schatten spenden sollen", heißt es in der Pressemitteilung. Intensive Bewässerung nötig Neben diesen größeren Pflanzmaßnahmen seien zahlreiche kleinere Baumpflanzungen erfolgt. Darunter befänden sich Spielplätze, aber auch in Schulhöfe oder Freianlagen von Kindertageseinrichtungen. Damit die Neupflanzungen gut gedeihen, sei außerdem jetzt ein intensives Bewässern notwendig. "Nur so können die jungen Bäume die trockenen Wetterlagen gut überstehen und sich zu stattlichen Exemplaren entwickeln, die Stadtbild und Stadtklima wohltuend verbessern", so die Stadt abschließend.

