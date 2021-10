Für offerta: VBK bietet Shuttle-Service vom Karlsruher Hauptbahnhof an

Auch der Karlsruher offerta ist eine Rückkehr aus der Pandemie beschert. Da die beliebte Messe aber schon seit Bestehen einen regen Zustrom an Besuchern und Gästen in Karlsruhe bedeutete, beschließen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) für die Dauer der Messe den öffentlichen Verkehr aufzustocken.

Der 30. Oktober markiert den Beginn der diesjährigen offerta in Karlsruhe. Bis zum 7. November wird die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. In diesem Zeitraum werde sich auch der öffentliche Verkehr an die zuströmenden Messbesucher anpassen, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekanntgeben.

Zunächst solle die Linie 2 einen verdichteten Takt erhalten und alle zehn Minuten fahren. Zusätzlich werde für die Messbesucher wird vom Hauptbahnhof ein Shuttle-Service direkt zum Messegelände in Forchheim zur Verfügung stehen. Auch in die andere Richtung - vom Messegelände zum Hauptbahnhof - werde dieser Service angeboten. Die Fahrzeiten lauten dabei wie folgt:

Montag bis Freitag:

vom Hauptbahnhof

09.00 Uhr

09.20 Uhr bis 11.10 Uhr – alle 10 Minuten

11.10 Uhr bis 15.50 Uhr - alle 20 Minuten

15.50 Uhr bis 17.30 Uhr – alle 10 Minuten

17.45 Uhr und 18.00 Uhr

von Messe Karlsruhe

09.20 Uhr

9.40 Uhr bis 10.50 Uhr – alle 10 Minuten

10.50 Uhr bis 15.30 Uhr – alle 20 Minuten

15.30 Uhr bis 17.30 Uhr – alle 10 Minuten

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr – alle 20 Minuten

Samstag, Sonntag und Feiertage:

vom Hauptbahnhof

09.30 Uhr bis 11.10 Uhr – alle 10 Minuten

11.10 Uhr bis 15.50 Uhr - alle 20 Minuten

15.50 Uhr bis 17.30 Uhr – alle 10 Minuten

17.45 Uhr und 18.00 Uhr

von Messe Karlsruhe