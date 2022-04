Für die Zeit des Wiederaufbaus: Wird Karlsruhe bald Partner einer ukrainischen Stadt?

Was bleibt nach Ende eines Krieges? Selbst wenn endlich Frieden einkehrt, so ist doch zu erwarten, dass die Ukraine in Trümmern liegen wird; in einem desolaten Zustand, der nur durch mühsame Arbeit bewältigt werden kann. Hilfe von außen ist für so einen Wiederaufbau meistens essenziell - in großen wie in kleineren Ausmaßen. Auch die Stadt Karlsruhe möchte bereits jetzt für die Hilfe zum Wiederaufbau vorsorgen, weshalb der Gemeinderat eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt bewilligte.

Der letzte Kriegstag in der Ukraine wird womöglich von ganz Europa herbeigesehnt. Dabei ist aber den meisten Menschen - besonders den ukrainischen Bürgern - klar, das die Anstrengungen, die Arbeit und die Not auch mit Kriegsende nicht ganz ausgestanden sein werden. Nach dem letzten Schuss begann schon häufig in der Geschichte ein langwieriger, kräftezehrender Wiederaufbau - was auch für die Ukraine zu erwarten ist. Doch wahrscheinlich ist sie damit nicht alleine. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Putin muss völlig wahnsinnig sein" - ka-news.de-Fotografin berichtet: So erlebt meine Familie den Krieg in der Ukraine Um nach Ende des Krieges Hilfe leisten zu können, setzte die Stadt Karlsruhe eine Beschlussvorlage auf, um eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt einzugehen, sobald der Krieg zu Ende ist. Die Stadtverwaltung hoffe, dadurch ein "Zeichen der Solidarität zu setzen und im Nachhinein Unterstützung zu garantieren", wie es in der Beschlussvorlage heißt. Einstimmig für eine Partnerschaft Mit einem einstimmigen Ergebnis bewilligte der Karlsruher Gemeinderat am Dienstag die Beschlussvorlage und räumte einer Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt somit grundsätzlich den Weg frei. Die Frage blieb allerdings, welche Stadt zukünftig im Partnerverzeichnis an Karlsruhes Ortseingang prangen soll. Dazu sind bereits einige Kriterien durch die Beschlussvorlage festgelegt. Grundsätzliche Kriterien: Geographische Lage, Infrastruktur, Landschaft, Besonderheiten

Verwaltungseinheit, Einwohnerzahl, Bevölkerungsstruktur

Öffentliche Einrichtungen, Universitäten, Kultur, Sport und Wirtschaft Einige ergänzende Faktoren: Bestehen bereits bürgerschaftliche Kontakte und ist mit Engagement zu rechnen?

Gibt es bereits Partnerschaften mit anderen (deutschen) Städten?

Gibt es evtl. Querverbindungen zu unseren bestehenden Städtepartnerschaften?

Wie ist die momentane und langfristige Situation vor Ort (Frontlinie, Kriegsgebiet, Grad der Zerstörung)? "Wir helfen über das Städtepartnernetzwerk" Um diese Fragen zu klären, plane die Stadt das "Netzwerk der Karlsruher Städtepartnerschaften" zu nutzen. "Etwa die Partnerstädte unserer Partnerstädte oder die der Städte in Karlsruhes Umfeld", erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup. "Czernowitz, Partner unserer rumänischen Partnerstadt Temeswar können wir schon jetzt helfen, indem wir das dortige Kinderkrankenhaus unterstützen. Mit der Ärzteschaft von Czernowitz stehen wir bereits in engem Kontakt." Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bild: Carsten Kitter Czernowitz sei dabei nur ein Beispiel, bei dem Karlsruhes Verwaltung ihre Hilfe einbringen möchte. So plane Mentrup nach der weiteren Beschlussvorlage, "Anfang Mai in die polnische Stadt Lublin zu fahren, Partner der Karlsruher Partnerstadt Nancy". Begleitet werde er dabei von Nancys Oberbürgermeister Mathieu Klein. Der übergeordnete Zweck der Reise bestehe darin "die Hilfsmöglichkeiten für Lublins insgesamt sieben ukrainische Partnerstädte zu identifizieren". Ob eine davon zur Karlsruher Partnerstadt wird, steht bis zu den näheren Sondierungen und dem Ende des Krieges noch in den Sternen.

