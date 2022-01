Fridays for Future kündigt Klimademo in Karlsruhe an

Die Fridays for Future-Bewegung in Karlsruhe hat für den 25. März angekündigt, sich am zehnten globalen Klimastreik beteiligen zu wollen. Die Bewegung streikt 2022 bereits im vierten Jahr. Auch in Karlsruhe finden bereits seit drei Jahren Klimaproteste statt. Die Aktivisten fordern die Regierungen weltweit auf, die Erderhitzung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Niveau zu begrenzen und Profite einiger Konzerne nicht über das Leben von Menschen zu stellen.

Fridays for Future Deutschland möchte außerdem am 25. März Bilanz über die ersten 100 Tage der Regierung ziehen, nachdem kurz nach der Bundestagswahl Forderungen an die Ampel-Koalition gestellt wurden, wie die Bewegung in einer Pressemitteilung erklärt. Die Demonstration in Karlsruhe soll unter den gegebenen Corona-Maßnahmen um 11 Uhr auf dem Friedrichsplatz beginnen und dann in einem Demozug durch die Stadt führen.

