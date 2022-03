Klimastreik in Karlsruhe: Stadt warnt vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Freitag

Am Freitag, den 25. März, findet im Rahmen von Fridays for Future (FFF) der "Globale Klimastreik" statt. Das betrifft auch Karlsruhe. Die Stadt warnt darum in einer Pressemitteilung vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Der Demonstrationszug startet um 11 Uhr vom Friedrichsplatz und endet voraussichtlich gegen 15 Uhr. Die Versammlung wurde von einer Privatperson beim Ordnungs- und Bürgeramt (OA) angemeldet. Erwartet werden etwa 2.000 Teilnehmer.

Wie das Ordnungsamt weiter mitteilt, soll nach der Auftaktkundgebung ein Aufzug durch die Innenstadt starten. Die Aufzugsstrecke verläuft wie folgt: Friedrichsplatz, Erbprinzenstraße, Waldstraße, Kaiserstraße, Fritz-Erler-Straße, Markgrafenstraße, Erbprinzenstraße, Friedrichsplatz. "Wegen des Demonstrationszug wird es im Innenstadtbereich zahlreiche Straßensperrungen entlang der Aufzugsstrecke geben. Die Sperrungen werden bis zum Passieren des Aufzuges aufrechterhalten. Die vollständige Verkehrsfreigabe kann laut OA ab etwa 15 Uhr erfolgen", heißt es in der Mitteilung weiter. Das OA empfiehlt Ortskundigen daher, den Bereich Friedrichsplatz und die von der Aufzugsstrecke betroffenen Straßen weiträumig zu umfahren.

