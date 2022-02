Freiluftschwimmen im Februar: Karlsruher Sonnenbad ab heute eröffnet

Die Luft ist noch recht kühl draußen, doch davon lassen sich leidenschaftliche Schwimm- und Badegäste nicht bremsen. Zum Ausklang des milden Winters öffnet das Karlsruher Sonnenbad diesen Freitag seine Pforten. Wind und Wetter hielten die Wasserenthusiasten dabei nicht von der Eröffnung ab.

Bei 15 Grad Außentemperatur stürzten sich die ersten Sonnenbadegäste im Jahr 2022 in die Fluten, wie die Karlsruher Bäder in einer Pressemitteilung berichten. Pünktlich um 10 Uhr am 18. Februar wurden die vorfreudigen Schwimmer in das wohlig warme Schwimmbecken gelassen - auch von Wind und Wetter, die das vorübergezogene Sturmtief "Ylenia" begleiteten, konnte ihre Begeisterung nicht bremsen.

Kein anderes Bad, so die weitere Nachricht, habe so früh wieder eröffnet wie die Karlsruher Sonnenbäder. Dabei seien auch die Corona-Regeln zu Genüge eingehalten worden. Masken und Abstandshütchen, die die Badegäste trugen, machten dabei auf die Sicherheitsabstände aufmerksam.