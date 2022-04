Flüchtlingsunterkunft der Messe Karlsruhe schließt nach fünf Wochen Betrieb

Am Mittwoch, 27. April , werden die letzten ukrainischen Kriegsflüchtlinge aus der Messehalle in Rheinstetten in die Kreise weiterverteilt. Die vorübergehende Verteileinrichtung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird anschließend geschlossen und zurückgebaut, damit ab Ende April die Halle durch die Messe Karlsruhe wieder für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Insgesamt wurden nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe während des fünfwöchigen Betriebs rund 3.000 Geflüchtete in der Einrichtung untergebracht, wobei teilweise über 280 Neuzugänge am Tag aufzunehmen waren. Die reguläre Aufnahmekapazität von 1.000 Personen musste nie ausgeschöpft werden, maximal 465 Flüchtlinge waren zeitgleich in der Messehalle untergebracht. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. Bild: Thomas Riedel Hierdurch war zu jeder Zeit die gewünschte Puffer- und Auffangfunktion für die übrigen Flüchtlingsunterkünfte im Land gewährleistet. Anlässlich der Schließung der Einrichtung bedankt sich Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder bei all jenen, die die Einrichtung aufgebaut und den Betrieb sichergestellt haben. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Vom Impfzentrum zur Flüchtlings-Unterkunft: So werden 1.000 Ukrainer ab sofort in der Messe Karlsruhe leben "Mir ist es ein persönliches Anliegen, allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön zu sagen, die mit großer Einsatzfreude und persönlichem Engagement innerhalb kürzester Zeit die Ertüchtigung der Messehalle umgesetzt, und die rund um die Uhr die Geflüchteten aus der Ukraine willkommen geheißen und ihre menschenwürdige Aufnahme, Betreuung und Versorgung sichergestellt haben. Mein besonderer Dank gilt hierbei den zahlreichen Ehrenamtlichen des DRK Kreisverbands Karlsruhe und weiterer Hilfsorganisationen", so Felder in einer Pressemitteilung der Regierungspräsidiums.

